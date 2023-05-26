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شركة البريقة تفتتح منظومة لتعبئة أسطوانات غاز الطهي ببلدية جالو

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

افتتحت شركة البريقة لتسويق النفط نقطة منصة تشغيل منظومة تعبئة أسطوانات غاز الطهي بالواحات بلدية جالو.

وقالت مؤسسة النفط الليبية إن افتتاح المنصة جاء بهدف تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والتي من ضمنها تواجد منتج أسطوانات غاز الطهي بعامة البلديات والمناطق في كل ليبيا.

وذكرت شركة البريقة، أن المنظومة شرعت بعمليات التعبئة الفورية لأسطوانات غاز الطهي المنزلي وبسعر (2) دينار وبشكل سريع ومباشر للإيفاء بحاجة المواطن بهذه المناطق.

وافتتح المنظومة رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة فؤاد بالرحيم رفقة أعضاء لجنة الإدارة وعديد من مدراء العموم ومدراء الإدارات وفريق العمل المنفذ للمشروع وحضور كبير من الجهات الأمنية والخدمية وعمداء بلديات مناطق الواحات.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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