منظمة الهجرة: ما يقرب من مليون مهاجر موجود في ليبيا

أعلنت منظمة الهجرة الدولية (IOM) أنها رصدت وجود أكثر من 700 ألف مهاجر في ليبيا، قدموا من أكثر من 44 دولة، وذلك ضمن تقرير تتبع النزوح الذي تصدره المنظمة بشكل دوري.

وطبقا للتقرير الصادر أمس الخميس، توزع المهاجرون على المدن الليبية كالتالي: 112,266 مهاجر في طرابلس، 83,877 مهاجر في بنغازي، 71,718 مهاجر في مصراتة، 58,860 في أجدابيا، 44,770 في الزاوية، 40,132 في المرقب، وفي الجفارة 34,480 مهاجر، بينما يوجد 31,215 مهاجر في زوارة، كما توزع بقية المهاجرين على أكثر من 100 بلدية ليبية.

وكشفت المنظمة في التقرير الصادر عن الفترة ما بين يناير إلى فبراير 2023، أن أكثر من 53 بالمائة من المهاجرين هم موجودون في غرب ليبيا، بينما يوجد في شرق ليبيا 34 بالمائة منهم، ويوجد في الجنوب 13 بالمائة فقط من إجمالي المهاجرين في البلاد، مضيفة أن عدد المهاجرين مستمر بالزيادة مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2022.