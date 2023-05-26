في ذكرى وفاة الملك إدريس..ولي العهد: نبتهل إلى الله من أجل عودة ليبيا إلى طريق الاستقرار

أخبارليبيا24

علق ولي العهد الليبي الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي، على الذكرى الـ 40 لوفاة الملك إدريس السنوسي ملك ليبيا السابق.

وقال السنوسي :”تمر علينا يوم 25 مايو ، ذكرى وفاة الملك إدريس السنوسي ، مؤسس الدولة الليبية الأولى وأول ملك للمملكة الليبية”.

وأضاف ولي العهد :”الملك إدريس استطاع رفقة المخلصين والوطنيين من أبناء هذا الوطن الغالي ، من تحقيق الاستقلال بعد نضال امتد لعقود طوال”.

وتابع السنوسي :”نحن إذ نقف أمام هذا اليوم بإجلال واحترام ، فإننا نبتهل إلى الله العلي القدير أن نستطيع استلهام أخلاق آبائنا وأجدادنا وتفانيهم من أجل علو ورفعة بلادنا”.

وختم ولي العهد منشوره :”ندعو كذلك أن تكون أخلاقهم وتفانهيم نقطة انطلاق لنا جميعاً لأن نبذل كل الجهود الممكنة من أجل عودة ليبيا إلى طريق الاستقرار والسلام”.

وتوفي الملك إدريس السنوسي في مصر في 25 مايو 1983 م، وهو أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال عن إيطاليا وعن قوات الحلفاء في 24 ديسمبر1951 م وحتى 1969 م.

والملك الراجل السنوسي هو من العائلة السنوسية، من سلالة محمد بن علي السنوسي، مؤسس الطريقة السنوسية، وورث موقع جده.