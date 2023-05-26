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أعيان المنطقة الغربية: ندين الهجوم بالمسير على مدينة الزاوية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ندد أعيان المنطقة الغربية بالهجوم الذي حصل بالطيران المسير التركي على منطقة أبوصرة وبيت عائلة محمد أبوزريبة والذي روع الآمنين في بيوتهم وتسبب في خسائر أرزاقهم وممتلكاتهم. 

 وقال أعيان المنطقة الغربية في بيان لهم اليوم الجمعة إن ما حدث تحرمه الأعراف والقوانين المحلية والدولية، مجددين استنكارهم لهذا العمل المشين الذي لا يؤدي إلى الدولة المدنية وفق البيان.

وطالب أعيان المنطقة الغربية الجهة المسؤولة عن الاعتداء بالإيقاف الفوري لذلك ومن النائب العام والنائب العام العسكري بالتحقيق في هذا الاعتداء وتحويل الجناة إلى عدالة القانون.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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