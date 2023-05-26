في قصف الزاوية..المشري: لاعلاقة لـ”الأشقاء” في تركيا بإدارة الطيران المسير ونرفض المس بحياد “الأتراك”

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أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خال المشري، اليوم الجمعة، أن إدارة الطيران المسير لا علاقة لها بـ”الأشقاء” في تركيا.

وأضاف المشري في بيان تعليقًا على تعرض مدن عدة في الساحل الغربي للصقف بواسطة طيران مسير،أن الطيران المسير، يدار بشكل مباشر من قبل وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة.

ولفت رئيس المجلس إلى أن الدبيبة يسوق لهذا الأمر للزج بالحليف التركي في الصراع الداخلي، رافضًا أي إشارة من أي طرف تمس بحياد الحليف التركي.

وأبدى المشري رفضه التام والقاطع لكل أشكال التهريب والجريمة بأنواعها، مؤكدًا أن مواجهة هذه الجرائم تتم عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى أن من بين هذه الإجراءات أن يتم استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي.

ووصف المشري حكومة الدبيبة بأنها حكومة متخصصة بالصرف فقط، وأنها لم تتخذ أية خطوات إصلاحية بخصوص التهريب والجريمة.

وأفاد رئيس المجلس أن تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع وبشكل شبه رسمي عن طريق شخصيات ومستشارين لرئيس الحكومة.

ولفت المشري إلى أن القصف بالطيران المسير لبعض مناطق مدينة الزاوية جاء بعد أيام قليلة من حراك شباب وأهالي الزاوية الرافض لانتشار الجريمة.

وأوضح أن تقصير الحكومة الذي نتج عنه تشكيل لجنة من الحكماء والأعيان والجهات العسكرية والأمنية وشباب الحراك بمدينة الزاوية لإطلاق خطة لمكافحة الجريمة والتهريب.