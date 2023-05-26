البيوضي: هجوم الزاوية ينذر بإشعال فتيل الحرب والدبيبة أضحى خطرا على استقرار ليبيا

عبر المرشح للرئاسة الليبية سليمان البيوضي، عن رفضه للقصف الذي قامت به الطائرات المسيرة التركية على مواقع في مدينة الزاوية معتبرا أنه ينذر بإشعال فتيل الحرب في ليبيا.

وقال سليمان البيوضي في تدوينة على فيسبوك إن “ما قاله عضو مجلس النواب علي أبوزريبة بخصوص قصف الطيران المسير، يؤكد ما أدرجته يوم أمس، وبالنظر لردود الأفعال في المنطقة الغربية عموما و الزاوية خصوصا يؤكد أن هناك محاولة علنية لإشعال فتيل الحرب في ليبيا، وتأكيد بأن الدبيبة لم يعد شخصية جامعة بل أضحى خطرا حقيقيا على استقرار ليبيا”.

وأضاف أن “حالة التجييش والتشنج تتطلب موقفا واضحا من قيادات مصراتة السياسية والأمنية ضد بعض المحسوبين عليها من يحاولون توريط المدينة في حرب متسلسلة تبدأ من الزاوية وغرب البلاد لتمر نحو الجنوب والهلال النفطي، تحقيقا لرغبات إقليمية وسعيا لحماية مكاسب سياسية واقتصادية ( لأفراد وعائلات).”

كما دعا من سماهم العقلاء والقيادات “باتخاذ التدابير اللازمة ومنع الإنزلاق لهذا النوع من الصراعات، لأن تجاهل هذه الأزمة وعدم التدخل السريع لوقفها سيدفع نحو خسارة المدينة لدورها السياسي المتراكم خلال عقود من الزمن بفعل امتداداتها الإقتصادية والإجتماعية في كل ربوع ليبيا”.