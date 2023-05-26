خبيرة دولية : 4 عقبات اساسية تواجه تنفيذ الخطة الأممية في ليبيا

ذكرت خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية كلاوديا غازيني، أن تنفيذ الخطة الأممية في ليبيا يواجهه 4 عقبات أساسية.

وقالت غازيني، في تصريحات صحفية أن أولى هذه التحديات الفصائل التي تعارض تولي الأمم المتحدة زمام المبادرة مثل مجلس النواب ومجلس الدولة اللذين يتمسكان بأن يكون الحل عن طريقهما.

وأشارت خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية الى أن ثاني التحديات هي عدم حصول خطة باثيلي على الدعم الكافي من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وبعض رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضحت غازيني، أن العقبة الثالثة، تتمثل في أن تواجه خطة المبعوث الأممي، تلك الدوائر التي تدفع باتجاه عدم الذهاب إلى الانتخابات دون توحيد السلطة التنفيذية.

ورأت غازيني، أن رابع التحديات تتمثل في الحوافز الاقتصادية بالملف الليبي تدعو المنخرطين به للحفاظ على الوضع على ما هو عليه، سواء من قبل الدوائر المحلية المستفيدة من حالة الانقسام عبر عقد الصفقات المالية والفساد، أو بعض الدول الغربية التي اضطرت بعد الحرب في أوكرانيا إلى التوجه لليبيا لزيادة إنتاج النفط والغاز وبالتالي مسألة عقد الانتخابات ليست أولوية بالنسبة لهم.