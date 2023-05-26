الوطنية تعلن الانتهاء من مشروع لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلي

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنها أكملت تنفيذ مشروع حيوي استراتيجي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلي.

وأضافت المؤسسة أنها أنهت كذلك مشروع استكمال وحدة إرسال الكواشط التابعة لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وأوضحت المؤسسة أنها أنشأت منظومة حديثة لتخفيض الضغط بمحطة ضواغط الغاز التابعة لشركة “جرين ستريم”.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم البدء فعليا في التجارب التشغيلية لرفع قدرة المحطة لتزويد السوق المحلي بـحوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بزيادة قدرها 170 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا تقريبًا.

وذكرت المؤسسة أنها أنهت أعمال ربط الكاشطة التابعة لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مما يمكنها من إجراء أعمال تنظيف الخط وكذلك تنفيذ عمليات الفحص الإلكتروني باستخدام الكاشطة الذكية.

ولفتت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنه سيتدفق الغاز إلى منظومة السوق المحلي تدريجيًا حتى تستكمل التجارب التشغيلية المرتبطة بمنظومة تخفيض الغاز.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال نفذت بالتزامن مع إجراء العمرة الشاملة لمجمع مليته لأنها تتطلب التوقف الكامل لعمليات ضخ الغاز.