العرفي يهاجم المشري عقب بيانه حول قصف الطيران لمدينة الزاوية

هاجم عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بعد بيانه بشأن قصف الطيران المسير لمواقع بمدينة الزاوية بينها منزل علي بوزريبة، بمتابعة مباشرة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وفي وقت سابق، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري عن رفضه توظيف رئيس حكومة طرابلس ووزير دفاعها “عبد الحميد الدبيبة” للطيران المسير من أجل تصفية حسابات سياسية بحجة مكافحة الجريمة.

وقال العرفي في تصريحات صحفية أن خالد المشري لديه ازدواجية في المعايير، وسكت دهرًا ونطق كفرًا، ويتبنى الجهوية.

وأضاف عضو مجلس النواب، قائلًا : ” نؤيد الأعمال العسكرية التابعة لرئاسة الأركان والقوات المساندة لهم، ويجب أن تحتكر الدولة السلاح”.