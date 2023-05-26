الخارجية الليبية تدين الاعتداء المسلح على مقر الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم

أخبارليبيا24

أدانت وزارة الخارجية الاعتداء المسلح الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية بالخرطوم، وخلف أضراراً مادية بالمبنى.

ودعت الوزارة في بيان لها كافة الجهات السودانية ذات العلاقة ملاحقة من يثبت تورطهم في هذا الفعل الإجرامي الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذا الفعل ينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية وكافة القوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي بين الدول، والتي تنص على ضرورة توفير الحماية للسفارات والبعثات الدبلوماسية.

وجددت الوزارة إدانتها للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية الخرطوم وتشارك هذه الدول رفضها لاستمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان.

وأعلنت وزارة الخارجية تضامنها ودعمها الكامل للأشقاء في السودان، وتواصل تشجيع كافة أطراف الأزمة السودانية على تغليب لغة الحوار وحل المشاكل العالقة بالطرق السلمية بما يضمن استقرار ورفاهية السودان وشعبه الشقيق.

ولفتت وزارة الخارجية إلى أنه قد سبق إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية من مقارها بالعاصمة السودانية وعودتهم إلى ليبيا.