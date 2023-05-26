الصحفي محمود المصراتي يكشف سبباً مفاجئاً لقصف استراحة البرلماني “علي ابوزريبة”

كشف الصحفي محمود حسان المصراتي عن السبب الحقيقي لقصف الطيران التركي المسير استراحة البرلماني “علي ابوزريبة” في مدينة الزاوية.

وقال المصراتي في صفحته الرسمية على فيسبوك “بحسب النائب طارق أبوهيسة و مصدر آخر من مجلس الدولة حدثني قبل قليل، فأن قصف مرآب ( قاراج ) منزل علي أبوزريبة أمس بدل قصف تجار المخدرات، تزامن مع اجتماع كان يستضيفه أبوزريبة في منزله بين مجموعة أعضاء من مجلسي النواب والدولة عن المنطقة الغربية”.

وأشار المصراتي إلى أن ” الاجتماع كان حول مشاورات تشكيل حكومة جديدة بدل حكومتي الدبيبة وباشاغا من خلال لجنة 6+6 و قد تم القصف في اليوم التالي لعودة أبوزريبة من بنغازي”

وأضاف “هكذا اختلف الكلام واختلفت حسبة الموضوع وظهرت الإجابات على كثير من التساؤلات عن توقيت ومكان بدء القصف في وضح النهار”. حسب قوله.