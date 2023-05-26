حرس الحدود ينقذ 17 مهاجرًا غير شرعي كانوا تائهين في الصحراء

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أكد جهاز حرس الحدود أن الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة المكلفة تمكنت من إنقاذ عدد (17) مهاجر غير شرعي كانوا تائهين في الصحراء.

وأوضح الجهاز أن الدوريات الأمنية المكلفة بتأمين الحدود الليبية التونسية، تمكنت الأيام الماضية من العثور على هؤلاء المهاجرين بعد أن تقطعت بهم جميع السبل.

وأشار جهاز حرس الحدود إلى أن المهاجرين من جنسيات أفريقية و عربية مختلفة وكانوا في مجموعات متفرقة.

وذكر الجهاز أنه تم تقديم الرعاية الصحية لهم ونقلهم والتحفظ عليهم بمقر قاطع العسة لحين إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وناشد جهاز حرس الحدود المنظمات المعنية و العاملة في مجال الهجرة تقديم يد العون والمساعدة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل وذلك لتوفير بعض الاحتياجات الأساسية المتمثلة في الفرش و الأغطية و الملابس و مواد التنظيف.

وفي منتصف مايو الجاري تمكن جهاز حرس الحدود من ضبط 62 مهاجر غير شرعي بالحدود الليبية التونسية بعد أن تقطعت بهم السبل في الصحراء.

وأكدت وزارة الداخلية، أن ضبط المهاجرين تم من قبل الدوريات الأمنية الصحراوية بجهاز حرس الحدود المكلفة بتأمين الحدود الليبية التونسية والتي تمتد على مسافة 200 كلم من رأس أجدير وصولاً إلى وازن.