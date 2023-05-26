ليبيا الان مصادر محلية بالزاوية: الطيران المسير يحلق في سماء منطقة الماية وكذلك فوق منطقة الحرشة. تم النشر منذُ 6 ثوانياضف تعليقاً مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية <br /> مصادر محلية بالزاوية: الطيران المسير يحلق في سماء منطقة الماية وكذلك فوق منطقة الحرشة.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية ليبيا مصادر محلية بالزاوية: الطيران المسير يحلق في سماء منطقة الماية وكذلك فوق منطقة الحرشة. 26 May, 2023 رابط مختصر يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا FacebookTwitterWhatsAppEmail
أضف تعليقـك