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مصادر محلية بالزاوية: الطيران المسير يحلق في سماء منطقة الماية وكذلك فوق منطقة الحرشة.

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية



<br /> مصادر محلية بالزاوية: الطيران المسير يحلق في سماء منطقة الماية وكذلك فوق منطقة الحرشة.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية
















ليبيا

مصادر محلية بالزاوية: الطيران المسير يحلق في سماء منطقة الماية وكذلك فوق منطقة الحرشة.

26 May, 2023

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بوابة افريقيا الاخبارية

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