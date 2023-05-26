



<br /> مصادر محلية بالزاوية: الطيران المسير يحلق في سماء منطقة الماية وكذلك فوق منطقة الحرشة.<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية





























ليبيا مصادر محلية بالزاوية: الطيران المسير يحلق في سماء منطقة الماية وكذلك فوق منطقة الحرشة. 26 May, 2023 رابط مختصر

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