| المجريسي: الدبيبة يستعرض عضلاته بقصف مدينة الزاوية

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2023/05/26 على الساعة 23:55

: قال طارق المجريسي زميل السياسة الأول في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يستعرض عضلاته بقصف مدينة الزاوية، ويثبت أنه لم يعد من الممكن أن يتعرض للتخويف من قبل الجهات العسكرية “.

شدّد طارق المجريسي، على ضرورة وضع تفجير الطائرة بدون طيار الذي وقع أمس في مدينة الزاوية، شمال غرب ليبيا، بأمر من رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، “في السياق الأوسع مفاوضات تشكيل حكومة جديدة”، حسبما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

وأعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، أمس الخميس، أنها نفذت غارات جوية ضد “مخابئ مهربي الوقود وتجار المخدرات والهجرة غير الشرعية”.

وأضاف المجريسي، في تصريحات لـ”نوفا” “أعتقد أن الدبيبة استغل سياق الأسابيع الأخيرة، الذي اتسم بالاحتجاجات الشعبية والاضطرابات ضد أنشطة وسلوك المتجرين، لاستهداف الإخوة بوزريبا (حسن، قائد فرع الزاوية لما يسمى بقوات دعم الاستقرار، وعلي، نائب في مجلس النواب ومقره في الشرق) بحجة عملية مكافحة التهريب التي نتجت بشكل واضح عن إضعاف عدوهم وتقوية جبهتهم”.

وأكدت مصادر عسكرية ليبية لوكالة “نوفا” أن بعض الطائرات المسيرة أصابت مواقع تابعة لجماعات مسلحة مرتبطة بالنائب بوزريبا في أبو صرة على بعد نحو 50 كيلومترا غربي طرابلس وفي ميناء مايا.

وأشار المجريسي إلى أن “مثل هذه العملية يجب أن تحصل على إذن من الدبيبة ووزارة الدفاع ورئيس أركان طرابلس محمد الحداد. يمكن أن يكون هذا أيضًا جزءًا من السياق الأوسع للمفاوضات الجارية حول حكومة جديدة.