اللواء أبوزريبة: أحداث الزاوية هدفها إشعال فتيل الحرب والفتنة

الوطن|رصد

أكد وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة أن أحداث مدينة الزاوية الأخيرة كانت صادمة، مشيرًا إلى أنها تصرفات غير مسؤولة من أشخاص تهدف لإشعال فتيل الحرب والفتنة بين أبناء ليبيا.

وأضاف أبوزريبة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مصلحة الوطن والمواطنين أعلى من أي مصالح فردية أو جماعية، مؤكدًا “لن ننجر وراء الفتن والانقسامات التي تستهدف وحدة ليبيا وتماسكها“.

ولفت وزير الداخلية في الحكومة الليبية إلى أن هدف الجميع هو العمل بروح الوطنية والمسؤولية وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام للزاوية وليبيا ككل.