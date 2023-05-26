مؤسسة النفط الليبية: نفذنا مشروع استراتيجي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي بالسوق المحلي

أعلنت مؤسسة النفط الليبية، أمس الجمعة، عن اكتمال تنفيذ مشروع حيوي استراتيجي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلي ومشروع استكمال وحدة إرسال الكواشط التابعة لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وقالت المؤسسة في بيان، أنه تم إنشاء منظومة حديثة لتخفيض الضغط بمحطة ضواغط الغاز التابعة لشركة “جرين ستريم” وبدأت فعلياً التجارب التشغيلية لرفع قدرة المحطة لتزويد السوق المحلي بـحوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بزيادة قدرها 170 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً تقريباً.

وأضافت أنه تم الانتهاء من أعمال ربط الكاشطة التابعة لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مما يمكنها من إجراء أعمال تنظيف الخط وكذلك تنفيذ عمليات الفحص الإلكتروني باستخدام الكاشطة الذكية.

وأشارت إلى أن الغاز سيتدفق إلى منظومة السوق المحلي تدريجياً حتى تستكمل التجارب التشغيلية المرتبطة بمنظومة تخفيض الغاز.

وذكرت مؤسسة النفط الليبية أن هذه الأعمال نفذت بالتزامن مع إجراء العمرة الشاملة لمجمع مليتة لأنها تتطلب التوقف الكامل لعمليات ضخ الغاز.

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