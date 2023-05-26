كشلاف: الاتفاق على النقاط الخاصة بانتخاب “الرئيس” تنازل واضح من مجلس الدولة

اتهم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “سالم كشلاف” رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري بممارسة “الخداع السياسي” عبر لجنة 6+6 وإيهام الجميع بأنها مستمرة في مشروع الذهاب إلى الانتخابات بشكل “مخادع”، حسب تعبيره.

وقال “كشلاف” في تصريحات صحفية: ما يحدث هو استمرار الرئيسين في تجاوز المسار الدستوري ومحاولة عقد صفقات سياسية شعارها العام هو إجراء الانتخابات؛ تماهيا مع الظروف السياسية الداخلية والدولية التي تطالب بعقد الانتخابات.

واستغرب كشلاف استبعاد المجلسين لما آل إليه مشروع الدستور المنجز من الهيئة 2017 وتضمينه فيما يسمى بالدستور الـ13 المطعون فيه أمام المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن ماتبنته اللجنة بشأن نظام الغرفتين “مجلس النواب والشيوخ” في السلطة التشريعية هو أصلا مأخوذ حرفيا من مشروع الدستور المنجز من الهيئة ولم تأت بجديد.

واعتبر إشارة اللجنة في بيانها إلى الاتفاق الكامل على النقاط الخاصة بانتخاب رئيس الدولة تنازل واضح من ممثلي مجلس الدولة ورئيسه خالد المشري لإملاءات عقيلة صالح المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية دون أي مانع.

وأضاف كشلاف: “إن الصيغة المتوقعة هي دخول مزدوج الجنسية دون التنازل عن جنسيته الأخرى، عادا إياها خادعة وغير قابلة للتطبيق، باعتبار أن بعض الجنسيات تحتاج إلى إجراءات معقدة وتحتاج إلى أكثر من 6 أشهر إلى سنة”،

متسائلا: “هل ستبقى البلاد بعد نجاح مزدوج الجنسية بمقعد شاغر أم سيمارس مهامه بشكل عادي؟”. وتساءل كشلاف قائلا: ما علاقة لجنة مهمتها صياغة قوانين بالإشارة في بيانها إلى ضرورة تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات إن لم يكن الأمر مرتبا له وهو ما يدور في ذهن رئيسي المجلسين؟ وفقا لتصريحات “كشلاف”.