| مجلس النواب يندد بالاعتداء على منزل علي أبوزريبة في الزاوية

: ندد مجلس النواب اليوم الجمعة، بالاعتداء السافر على مقر سكن عضو مجلس النواب في الزاوية علي أبوزريبة، مستنكرا الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية في المدينة، وذلك في إشارة إلي ما سمّاه “هجومًا” نفّذته، حكومة الوحدة الوطنية على منزل أبوزريبة.

وقال بيان صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب “تابع مجلس النواب بقلق شديد أحداث الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة في مدينة الزاوية، والتي استهدفت منزل عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة”. وأضاف المجلس في بيانه “ندين ونشجب الاعتداء السافر ونستنكر بذات الشدة الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية”. واستنكر النائب أبوزريبة، “غارة بطائرة مسيّرة” على منزله.

وأمس الخميس، اتهم عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، في تصريحات إعلامية، الطيران التركي بقصف بعض المواقع في منطقة السيدة زينب في مدينة الزاوية وميناء المايه للقصف بطيران حربي مسير.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن هذا القصف والتعدي بمثابة إعلان حرب بين القوات التركية الموجودة في ليبيا ضد القوة الوطنية الليبية، وضد المواقع الرافضة لهذا الوجود علي الأراضي الليبية.

وأضاف أبوزريبة أن الطيران المُسير التركي استهدف مدينة الزاوية بأوامر من الدبيبة، ونستغرب قيام الطيران التركي المسير الذي يتحرك بأوامر الدبيبة باستهداف استراحتي في منطقة أبوصرة.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، تنفيذ ضربات جوية على منطقة الساحل الغربي بمدنية الزاوية غرب طرابلس، ضد ما وصفتها بـ”أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة البشر والمخدرات”.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك”: “وزارة الدفاع تفيد بأن طيراننا الوطني، نفذ صباح الخميس ضربات جوية دقيقة وموجهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي”، واصفةً الضربات بـ”الناجحة”.

وأشار البيان إلى أن “وزارة الدفاع تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة”، مؤكدةً “تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية وتهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر”. ودعت وزارة الدفاع “جميع المواطنين، التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية، والتي لن تتوقف إلّا بتحقيق جميع أهدافها”.

يأتي القصف وسط مطالبات من أهالي المنطقة بضرورة العمل على تحسين الوضع الأمني في المدينة التي تعاني من فوضى أمنية، في ظل ما وصفوه بتغول نفوذ الجماعات المسلحة والعصابات خلال الأشهر الماضية.

واليوم الجمعة، كتبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة أن “هذه الأحداث”، بدون أن تتطرّق إلى طبيعتها، “تشكّل تذكيرًا “بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد”. وذكّرت بأن “أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة”، على أن “تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى”.