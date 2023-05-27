‎فريق طبي يجري عدد من العمليات والكشوفات على أمراض الكلى بغات

الوطن| رصد

توجه فريق طبي من مركز خدمات الكلى في بنغازي إلى مدينة غات لإجراء عدد من العمليات الجراحية والكشف على المرضى.

قال رئيس الفريق الطبي ومدير عام مركز خدمات الكلى في بنغازي الدكتور حسن الفسي إن هذا الاجراء جاء بناء على تعليمات وزيرالصحة الدكتور عثمان عبد الجليل وذلك من أجل التخفيف من معاناة الأهالي في الجنوب والرفع من مستوى الخدمات الطبية.

وأضاف الفسي أنهم خلال أربعة أيام قاموا بإجراء 3 عمليات لمرضى الكلى وتركيب قسطرة دائمة لحالتين وقسطرة مؤقتة لحالتين بالإضافة إلى نقل حالتين لمدينة بنغازي وقيامهم بإجراء كشوفات لأكثر من 17 حالة مريض غسيل كلى وأكثر من 20 حالة قصور كلى.

وأشار بناء على تعليمات وزير الصحة تم توفير بعض الأدوية الخاصة لمرضى الكلى بالإضافة الى جهازين حديثين للغسيل وذلك من أجل التخفيف من معاناة المرضى.