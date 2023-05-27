| أعضاء من “النواب” يدينون “جريمة الاعتداء السافر على سكان الزاوية”

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: أدان 68 عضوا من مجلس النواب، الخميس، ما وصفوه بـ”الاعتداء السافر على سكان مدينة الزاوية عامة وعلى منزل علي بوزريبة عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية بصفة خاصة حيث تم الاعتداء بالطيران المسير وقصف منزله”.



وأكد النواب ، في بيان مشترك، أن “جميع هذه الجرائم تم رصدها وتوثيقها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتقديم مرتكبيها للقضاء لينالوا جزاء على ما اقترفتهم أيديهم”، داعين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى “الخروج عن صمتها واستنكار هذه الأفعال التي تقوض عملية الاستقرار الأمني والاجتماعي” وإلى أن “تتخذ كافة إجراءاتها لتحديد الأشخاص والجهات المعرقلة لعملية السلام والاستقرار داخل الأراضي الليبية”.



ودعا النواب أهالي الزاوية “للوقوف صفا واحدا ضد كا من يحاول زعزعة أمنهم واستقرارهم بحجج كاذبة”، مشددين على أن حكومة الوحدة الوطنية “تسعى إلى إطالة مدة بقائها غير الشرعي”.





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