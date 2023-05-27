وزارة شؤون الدبيبة: ملاحق بطاقات “إيفاء” تجاوزت الـ 130 مليون دينار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة المؤقتة، عن تنفيذها ملاحق لبطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات، بقيمة إجمالية تتجاوز 130 مليون دينار.

وأفادت الوزارة، إنها بدأت تنفيذ عدة ملاحق لبطاقات “إيفاء” الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاما بقيمة تتجاوز 130 مليون دينار، شملت نحو ربع مليون بطاقة.

وأوضحت الوزارة أن، الملاحق تضمنت 4 مراحل، كان أولها من يناير حتى يونيو 2022 بعدد بطاقات 78 ألفا و713 وبقيمة مالية 61 مليونا و600 ألف و900 دينار، وكانت الثانية من يوليو حتى أكتوبر 2022، بعدد بطاقات 87 ألفا و126 بطاقة وبقيمة مالية 44 مليونا و219 ألفا و 150 دينارا.

وكانت المرحلة الثالثة من نوفمبر حتى ديسمبر 2022 بعدد بطاقات 52 ألفا و18 بطاقة وبقيمة مالية 13 مليونا و227 ألفا و200 دينار، بينما كانت الدفعة الأخيرة في أشهر يناير وفبراير ومارس 2023، بعدد بطاقات 29 ألفا و923 وبقيمة مالية 11 مليونا و586 ألفا و750 دينارا.