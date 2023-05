الزاوية.. البرلمان يدين “الاعتداء على منزل بوزريبة”، ويدعو إلى التهدئة

دان مجلس النواب ما وصفه بـ”الاعتداء السافر على مقر سكن عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة”، مستنكرا كذلك “الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية”.

وأضاف المجلس في بيان اليوم “أن مثل هذه الأفعال تشكل خطرا على حياة المواطنين وتزيد الاحتقان وتزعزع الأوضاع الأمنية”

وشدد البيان على أن هذه الحادثة ستفشل مساعي استتباب الأمن الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق البيان.

ودعا المجلس في بيانه الجميع إلى التهدئة وتحكيم لغة العقل والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

هذا، وكان عضو المجلس عن الزاوية علي بوزريبة قد أعلن أمس تعرض منزله الخاص في المدينة إلى الاستهداف عبر “طيران تركي مسير”، على حد تعبيره.

يذكر أن مدينة الزاوية شهدت أمس غارات جوية تبنتها حكومة الوحدة الوطنية، مؤكّدة أنها ضمن عملية أمنية تستهدف الجريمة والتهريب بالمدينة.

المصدر: مجلس النواب

