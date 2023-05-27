| البعثة الأممية تعلق على قصف مواقع المهربين في الزاوية

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: دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، إلى أن “تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى” ، وذلك تعليقا على قصف طائرة مسيرة تتبع جيش الطيران لمواقع في الزاوية يشتبه أنها لمهربي البشر والوقود.

وأكدت البعثة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها “تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت يوم أمس في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص”.

واعتبرت البعثة أن “هذه الأحداث تشكل تذكيراً بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة، من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد”

وشددت البعثة على أن “أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة”.





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