المهدوي: الدبيبة استهدف الزاوية بالتنسيق مع غرفة العمليات التركية من أجل إزاحة خصومه

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي أحمد المهدوي، أن الرواية الاقرب لما يحدث في مدينة الزاوية، العملية عسكرية التي يستعد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة القيام بها من أجل ازاحت الخصوم، مؤكدًا أن هناك تخوف من الدبيبة أن تقوم قوات موالية لمجلس النواب وللحكومة الليبية بإعداد هجوم على طرابلس.

وأضاف المهدوي في مقابلة تلفزيونية، أن هذا أحداث مدينة الزاوية جاء بالتنسيق مع غرفة العمليات الاستخباراتية التركية والطيران المسير الذي استهدف قوات امنيه تابعه لمجلس النواب ولا علاقه لها “بتجارة البشر والمخدرات”.

وأكد المحلل السياسي أن المنطقة الغربية تحتوي أكثر الاعداد من المهربين والقوات المسلحة، مشيرا إلى أنها “موالية للدبيبة” لذلك لم يتم استهدافها.

وشدد على أن الوقت الذي اختاره الدبيبة لتنفيذ العملية العسكرية هدفه الرئيسي هو ازاحت كل النفوذ وإعادة التمركز لقوة جديدة.

وفي ذات السياق ذكر المهدوي وجود رواية تقول أن الهدف الرئيسي من العملية العسكرية في الزاوية هو تمكين المدعو “أبو عبيدة الزاوي” من السيطرة على مدينة الزاوية وأن لا يكون هناك قوات غير موالية الدبيبة متواجده داخلها.