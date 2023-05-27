الغويل: أردوغان أفضل للمسلمين والعرب وليبيا خصوصاً

اعتبر حافظ الغويل، الباحث بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يخوض غمار السباق الرئاسي في جولته الثانية أمام زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الأحد المقبل، الأفضل لتركيا والعالم الإسلامي والعربي وليبيا على وجه الخصوص.

وقال الغويل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أردوغان أفضل لتركيا وللعالم الإسلامي والعالم العربي، ولليبيا خصوصاً”، على حد قوله.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، رسمياً، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليتشدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.525 من أصوات الناخبين، فيما نال كليتشدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، بحسب النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات الجمعة الماضي.