اختتام ورشة عمل حول السجل المدني لأعضاء النيابة العامة

الوطن| رصد

أعلن مكتب النائب العام، اختتام ورشة عمل لإحاطة أعضاء النيابة في نطاق دائرة محكمة استئناف بنغازي بالإجراءات الإدارية العملية المتعلقة بالسجل المدني، حيث شهدت طرح غايات إجراءات تحقيق بلاغات جرائم تزوير بيانات المواطنة.

وتعرف المشاركون في الورشة على آلية عمل السجل المدني، بما يسهم في فهم البيانات المدرجة على قاعدة مصلحة الأحوال المدنية، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وانضم النائب العام المستشار الصديق الصور، للورشة عبر وسائل الاتصال المغلقة، حيث طرحت الأهداف المرجوة من تخطيط ورشة العمل.

وانتهت الفعاليات بتذكير أعضاء النيابة بمسؤولياتها الاجتماعية، وما تفرضه عليهم من جهد مضاعف، لمواجهة الواقعات الماسة بأمن المعلومات، وما يترتب عليها من تبعات تُخل بحجية ما يوثق في سجلات الأحوال المدنية، مما يتطلب إنجاز التحقيقات المتعلقة بها بسرعة ونجاح، حتى يترسخ مفهوم سيادة القانون وقيمة العدالة.