المشري: الدبيبة يستغل الطيران المسير سياسيا لإرهاب خصومه

طالب رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، اليوم الجمعة، المجلس الرئاسي «بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة»، وذلك في أول تعليق على الاشتباكات والقصف الذي وقع في مدينة الزاوية منذ أمس الخميس.

وأكد المشري في بيانه الرفض التام والقاطع لكل أشكال التهريب والجريمة بأنواعها، مؤكدا على أن مواجهة هذه الجرائم تتم عبر سلسلة من الإجراءات والخطوات التي منها أن يتم استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، وأن الحكومة المتخصصة بالصرف فقط لم تتخذ أي خطوات إصلاحية في هذا الشأن علما أن تهريب النفط والوقود يتم على مستوى كبير وواسع وبشكل شبه رسمي عن طريق شخصيات ومستشارين لرئيس الحكومة.

وأضاف المشري في بيانه الذي تحصلت الساعة24 على نسخه منه، إن القصف بالطيران المسير لبعض مناطق مدينة الزاوية جاء بعد أيام قليلة من حراك شباب وأهالي الزاوية الرافض لانتشار الجريمة وتقصير حكومة الدبيبة، الذي نتج عنه تشكيل لجنة من الحكماء والأعيان والجهات العسكرية والأمنية وشباب الحراك بمدينة الزاوية لإطلاق خطة لمكافحة الجريمة والتهريب.

كما تبين، أن القصف تم بدون علم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي وبدون علم رئاسة الأركان بالمنطقة العسكرية الغربية واللجنة العسكرية والأمنية التي تم تشكيلها مؤخرا.

كما أعلن المشري رفضه لتوظيف “عبد الحميد الدبيبة” بصفته وزير الدفاع لسلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه سياسيا بحجة نبيلة مكافحة الجريمة.

وطالب المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من رئيس الحكومة الذي أصبح يستغله سياسيا لإرهاب خصومه السياسيين ومواجهتهم.

مؤكدا، على أن ادارة الطيران المسير لا علاقة لها بالأشقاء في تركيا وأنه يدار بشكل مباشر من قبل وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة “عبد الحميد الدبيبة” وأنه يسوق لهذا الأمر للزج بالحليف التركي في الصراع الداخلي، مؤكدا رفضه أي إشارة من أي طرف بحياد الحليف التركي.