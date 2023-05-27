السفيرة البريطانية تؤكد دعم بلادها لعملية سياسية تسمح لليبيين بانتخاب قادتهم

الوطن|رصد

أكّدت السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هورندال على دعم بلادها لعملية سياسية شاملة تسمح لليبيين بانتخاب قادتهم، وأنّ يكون لهم رأي في مستقبل البلاد.

وبينت هوندال أنّ الأمر لا يتعلق بالانتخابات القادمة فقط، مشيرةً إلى أنّ المسألة تعني إيجاد عملية مستدامة وطويلة الأمد، يمكّنها تقديم حكومة أكثر شرعية تقدّم الخدمات لليبيين كافة.

وشدّدت على التزام بلادها حماية حقوق الإنسان في ليبيا، مبينةً أنّها تتحدّث إلى مجموعة واسعة من الليبيين حول حماية وتوسيع هذه الحقوق الأساسية، بما في ذلك النساء ومجموعات الشباب والمجتمع المدني.