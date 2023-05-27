مستشفى بن سينا التعليمي سرت يحيي اليوم العالمي للغدة الدرقية

الوطن| رصد

أحيا قسم الباطنة بمستشفى بن سينا التعليمي سرت اليوم العالمي للغدة الدرقية والذي يصادف الخامس والعشرين مايو من كل عام.

وشهدت الاحتفالية إلقاء عدد من المحاضرات العلمية المختلفة تناولت في مجملها مسببات الغدة الدرقية وتأثيرها على مختلف أجزاء الجسمبالإضافة الى عروض علمية عن الغدة الدرقية وطرق علاجها.

وشهدت الاحتفالية حضور رئيس اللجنة العلمية ومدير إدارة الخدمات الطبية وعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى وتم خلالها توزيع شهائدالشكر والتقدير على المساهمين في إنجاحها.