خبيرة في الشؤون الليبية: تنفيذ الخطة الأممية في ليبيا يواجهها 4 عقبات أساسية

الوطن|رصد

قالت خبيرة الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية كلاوديا غازيني إن تنفيذ الخطة الأممية في ليبيا يواجهها 4 عقبات أساسية، موضحةً أن تلك التحديات تتمثل في الفصائل التي تعارض تولي الأمم المتحدة زمام المبادرة مثل مجلس النواب ومجلس الدولة اللذين يتمسكان بأن يكون الحل عن طريقهما.

وبينت أن عدم حصول خطة باتيلي على الدعم الكافي من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعض رؤوس الأموال الأجنبية يمثل تحدٍ آخر، مشيرةً ألى أن العقبة الثالثة تكمن في أن تواجه خطة المبعوث الأممي فهي تلك الدوائر التي تدفع باتجاه عدم الذهاب إلى الانتخابات دون توحيد السلطة التنفيذية.

وأشارت إلى أن العقبة الرابعة تتمثل بالحوافز الاقتصادية في الملف الليبي؛ فهي تدعو المنخرطين به للحفاظ على الوضع على ما هو عليه، سواء من قبل الدوائر المحلية المستفيدة من حالة الانقسام عبر عقد الصفقات المالية والفساد، أو بعض الدول الغربية التي اضطرت بعد الحرب في أوكرانيا إلى التوجه لليبيا لزيادة إنتاج النفط والغاز وبالتالي مسألة عقد الانتخابات ليست أولوية بالنسبة لهم.