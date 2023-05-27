البيوضي: الدبيبة أصبح خطرًا حقيقيًا على استقرار ليبيا

الوطن|رصد

قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي “عبر فيسبوك”، إن ما قاله عضو مجلس النواب علي أبوزريبة بخصوص قصف الطيران المسير، يؤكد ما أدرجته يوم أمس، وبالنظر لردود الأفعال في المنطقة الغربية عموما والزاوية خصوصا يؤكد أن هناك محاولة علنية لإشعال فتيل الحرب في ليبيا.

وأضاف أن الدبيبة لم يعد شخصية جامعة بل أضحى خطرا حقيقيا على استقرار ليبيا، مشيرا إلى أن حالة التجييش والتشنج تتطلب موقفا واضحا من قيادات مصراتة، ضد بعض المحسوبين عليها من يحاولون توريط المدينة في حرب متسلسلة.

وأكد البيوضي أن تجاهل هذه الأزمة وعدم التدخل السريع لوقفها سيدفع نحو خسارة المدينة لدورها السياسي المتراكم خلال عقود من الزمن.

وبين أن امتداداتها الإقتصادية والإجتماعية في كل ربوع ليبيا، والذي لم يخل من الأخطاء والعثرات ولكنه حافظ دائما على شعرة معاوية وكذا تحالفاته السياسية والإجتماعية مع محيطه الوطني.