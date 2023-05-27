الرخصي: لا خيار إلا المصالحة الوطنية ووقف التدخل الخارجي

أعرب سامي الرخصي، رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، عن مخاوفه من شهر يونيو، وقال: “اقترب شهر يونيو ولا نعلم ماسيحمله من أحداث وتغيرات فى الساحة السياسية الليبية”.

أضاف قائلًا على فيسبوك: “قبل أشهر كان من المفترض أن تكون هنالك الانتخابات فى منتصف شهر يونيو فتعقد المشهد واجلت الانتخابات وكثرت الاقتراحات وآخرها لجنة 6+6 للخروج بقاعدة دستورية، ويبقى السؤال.. ماذا لو فشلت لجنة 6+6. وهل سيتجه باتيلى بوضع مبادرته، ومن أين أتى باتيلى مبادرته ؟.. أسئلة كثيرة تحمل فى طياءتها الغموض”.

وتابع قائلًا: “وبعيدا عن ماسبق، أليس من المفترض أن نكون نحن الليبيين أصحاب القرار اى بمعنى أن تأتى المبادرات من صفوة البلاد، تعقد المشهد تعقيدا كبيرا مما يؤدي إلى حدوث فراغ سياسى وانقسام فى السلطة، نسأل الله أن يكون القادم أفضل، ولاخيار لنا الا بالمصالحة الوطنية بإرادة ليبية وضد التدخلات الخارجية” وفق تعبيره.