الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة وسقوط أمطار على مناطق الساحل الشرقي

يتوقع خبراء الطقس، بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، سقوط أمطار اليوم على مناطق الساحل الشرقي، فيما ستكون درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

وقال المركز، في نشرة الأحوال الجوية المتوقعة، اليوم السبت إن درجات الحرارة ستتراوح بين 18 و35 درجة مئوية.

ففي راس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال تكوّن ضباب على بعض المرتفعات الجبلية، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد على أغلب المناطق يكون ملحوظا يوم الإثنين.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد، فهناك فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على الساحل وتكون جيدة مصحوبة بخلايا رعدية على مرتفعات الجبل الأخضر والبطنان، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية على الساحل الممتد من سهل بنغازي حتى أقصى الساحل الشرقى، بينما تكون بين 24 و30 درجة مئوية على باقي المناطق.

وفي الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الإثنين على أغلب المناطق.

أما في الواحات- السرير-تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الغد على الكفرة.