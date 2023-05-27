| اتهامات لإيطاليا بإعادة مهاجرين غير نظاميين قسريا إلى ليبيا

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2023/05/27 على الساعة 08:45

: اتهمت منظمة “سي ووتش” الألمانية السلطات الإيطالية بإجرائها عملية إعادة قسرية لمهاجرين غير نظاميين بطرق غير قانونية إلى ليبيا.

وأضافت المنظمة أن السلطات الإيطالية أعادت قاربا صغيرا على متنه 27 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة كان قد انطلق من سواحل مدينة بنغازي.

وأكدت المنظمة نقل المهاجرين إلى ليبيا عبر ناقلة نفط تحمل اسم “بي لونغ بيتش” بعد يومين من الانتظار في عرض البحر،معتبرا أن استمرار انتهاك حقوق الإنسان في وسط البحر المتوسط “لم يعد مقبولا”. وطالبت المنظمة، وفق ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية بأن ينقل الناجون من الغرق إلى مكان أكثر أمانا.