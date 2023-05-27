البرغثي يكشف أهداف اجتماع 5+5 في طرابلس

الوطن| رصد

قال وزير الدفاع السابق محمد البرغثي، إن اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 في طرابلس وبحضور المبعوث الأممي ومجموعة العمل الدولية هدفه التنسيق حول تأمين الانتخابات الرئاسية وتشكيل قوة مشتركة بين الشرق والغرب لهذا الهدف”.

وأضاف البرغثي في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “الاجتماع أيضا جاء لمواصلة الجهود حول توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة لضمان استمرارية قرار وقف إطلاق النار”.

كما يهدف الاجتماع في طرابلس إلى التنسيق مع المبعوث الأممي من أجل الضغط على الأطراف السياسية والمليشيات المسلحة لإنجاح العملية الانتخابية وتوحيد الجيش وإخراج الأجانب”، وفق البرغثي.