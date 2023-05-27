حكومة الوحدة: مذكرة تفاهم بين “الإسعاف” وشركة هاتف ليبيا لتطوير العمل

قالت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، إن جهاز الإسعاف والطوارئ، وقع مذكرة تفاهم مع شركة هاتف ليبيا، لتطوير العمل المناط بغرفة العمليات وتفعيل منظومة الاستجابة الهاتفية الذكية.

وأضافت حكومة الوحدة، في بيان لها عبر منصتها “حكومتنا”، أن المذكرة تهدف لتوفير الإمكانيات التقنية بمركز الاتصالات المطور بجهاز الإسعاف، وربط كافة الفروع في ليبيا بغرفة العمليات ومنها بكافة المستشفيات، ما سيسهم في تقليل زمن الاستجابة السريعة.

ووفقا للبيان، فإن بنود المذكرة أوضحت دعم جهاز الإسعاف كافة فروع الشركة في ليبيا، بتوفير فرق مرافقة للمهندسين والفننين الذين يعملون في الأماكن الخطرة.