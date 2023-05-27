العوكلي: الإجراءات التي تنظم عمل الوافدين تندرج ضمن آليات السيطرة على أزمة المهاجرين

ليبيا – رأى المسؤول في مكتب العمل ببلدية بنغازي، عادل العوكلي، أن الإجراءات التي تنظم عمل الوافدين تندرج ضمن آليات السيطرة على تفاقم أزمة المهاجرين.

العوكلي قال في تصريح لموقع “العربي الجديد” إنه يمكن من خلال التسجيل حصر الوافدين والتعامل معهم في شكل أكثر انضباطاً وسهولة مقارنة بتركهم من دون حماية، وتجميعهم في مراكز إيواء من دون أن يقدموا أي خدمة قبل ترحيلهم.

وأضاف: “قد يكون اقتراحي أخف ضرراً على البلاد، ويساهم في تخفيف معاناة المهاجرين الذين يجري استغلالهم في شكل سيئ من أصحاب العمل، ولا تتناسب الأعمال التي يؤدونها في كل الأحوال مع الأجور التي يحصلون عليها”.

وأفاد أن عمالة المهاجرين الذين لا يملكون وثائق عمل قانونية ينقسم إلى قسمين يضم الأول أولئك الذين يعملون بعد دخولهم البلاد بهدف جمع مبالغ مالية تكفيهم لمواصلة طريق الهجرة الى الشواطئ الأوروبية، ويتضمن الثاني المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، وباتوا لا يملكون أي فرصة لمواصلة الرحلة، ما يحتم عملهم في أي مهنة وبأي أجر كي تستمر حياتهم.