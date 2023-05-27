مدير الإحصاء بالمصرف المركزي: 31٪ من الليبيين موظفون في الحكومة

رأى مدير إدارة البحوث والإحصاء في مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أن مؤشرات التضخم في الاقتصاد الليبي تعدّ إيجابية، مضيفا أن التضخم في ليبيا يبلغ 4.6 في المائة، وسط الأزمة العالمية وزادت النسبة في كثير من الدول إلى أكثر من 9 في المائة.

وقال “عيسى” في تصريحات نقلها موقع “العربي الجديد” أن هناك تضخما في حجم القوى العاملة في القطاع العام، مشددا على ضرورة الاتجاه إلى التوظيف في القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد.

وأوضح أن القوى العاملة تضم 2.6 مليون شخص بينهم 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء البلاد حتى نهاية شهر يونيو الماضي، أو ما يشكل 31 في المائة من عدد سكان ليبيا، البالغ 7.4 ملايين نسمة بنهاية عام 2019، فيما معدلات البطالة 12 في المائة.