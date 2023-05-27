وزيرة الثقافة تبحث في الرباط تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

بحثت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، تعزيز العلاقات والتبادل الثقافي مع الدول الإفريقية وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي للثقافة في العاصمة المغربية الرباط.

وبينت منصة “حكومتنا” أن مباحثات وزيرة الثقافة مع وزراء الثقافة لعدد من الدول الإفريقية تناولت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الثقافة مع دول المغرب، والسنغال، وبوركينا فاسو، وأفريقيا الوسطى، وتشاد، ورؤساء وفود كوت ديفوار، والجابون، والأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية.