امطار وضباب… حالة الطقس ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من السبت 27 مايو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 27 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، فرصة سقوط أمطار اليوم على مناطق الساحل الشرقى ، بينما تكون درجات الحرارة معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال تكون ضباب على بعض المرتفعات الجبلية .

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تكون يوم الإثنين شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-29)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على اغلب المناطق ويكون ملحوظ يوم الاثنين.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على الساحل و تكون جيدة مصحوبة بخلايا رعدية على مرتفعات الجبل الأخضر والبطنان.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة اليوم على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-23)مْ على الساحل الممتد من سهل بنغازي حتى أقصى الساحل الشرقى ، بينما تكون مابين (24-30)مْ على باقي المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة تتحول يوم الاثنين إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-32)مْ وتسجل ارتفاع يوم الاثنين على اغلب المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط بعض ظهرا ليوم على الكفرة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على الكفرة.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:06)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:00).