إعادة 500 مهاجر إلى ليبيا حاولوا عبور المتوسط

قال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الجمعة: إن قرابة 500 مهاجر حاولوا عبور البحر المتوسط أعيدوا إلى ليبيا، وذلك بعد يومين من فقد منظمتي إغاثة الاتصال بالقارب الذي يقلهم.

وكتب المتحدث فلافيو دي جياكومو على تويتر: «ليبيا مرفأ غير آمن لا يتعين إعادة المهاجرين له أبداً».

وأفادت رويترز بأن هناك 485 مهاجراً رسوا في ميناء بنغازي الليبي الجمعة، ولا يتوفر المزيد من التفاصيل لدى المنظمة الدولية للهجرة في هذه المرحلة.

وقالت جماعة (ألارم فون)، وهي مجموعة ترد على مكالمات الاستغاثة من سفن المهاجرين، إنها فقدت الاتصال بالقارب صباح الأربعاء.

وفي ذلك الوقت جنح القارب الذي تعطل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومتراً إلى الشمال من ميناء بنغازي الليبي وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا أو جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.

وقال خفر السواحل الإيطالي الخميس: إنه أنقذ 423 و671 مهاجراً في عمليتين منفصلتين في المياه الإيطالية، وقالت (ألارم فون) إنه لا علاقة لهم بالقارب المفقود.

ولم يعلق خفر السواحل الإيطالي.

وفي واقعة منفصلة قالت منظمة الإغاثة الألمانية (إس أو إس هيومانتي) إن ناقلة نفط انتشلت 27 مهاجراً من البحر وأعادتهم على نحو مخالف للقانون إلى ليبيا.

وبموجب القانون الإنساني الدولي لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة، وتم توثيق انتهاكات واسعة النطاق للمهاجرين على نطاق واسع في ليبيا.