شركة الكهرباء: وصول معدات إلى مشروع محطة أوباري الغازية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات لأبراج نقل الطاقة إلى مشروع محطة 66ك.ف أوباري الغازية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن وصول المعدات يأتي تمهيدًا لاستكمال تنفيذ شبكة الخطوط المطلوبة بواقع أربع خطوط هوائية تربط بين أوباري الغازيه ومحطة تحويل أوباري 220/66 ك.ف ومشروع إيراون وذلك لدعم التغذية الكهربائية لشبكة 66 ك . ف بالمنطقة الجنوبية وزيادة إمكانية تصريف الطاقة المنتجة بمحطة توليد أوباري عن طريق شبكة 66 ك. ف .

ولفتت الشركة إلى أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من تركيب معدات مشروع محطة 66 ك . ف أوباري الغازية وإجراء اختبار الجهد العالي للمحطة والتي كللت بالنجاح .

وأشارت الشركة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تسعى الشركة لاستكمالها عن طريق الإدارة العامة لمشروعات التوزيع التي تتولى متابعة تنفيذها وذلك للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين عملها وضمان استمرار التغذية الكهربائية في كل الأحياء والمناطق والمدن الليبية.