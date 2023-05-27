شاهد بالصور.. تفاصيل القبض على مشـعـوذ سودانـي في طبرق

أعلنت مديريـة أمـن طبـرق القبـض علـى مشعـوذ سودانـي الجنسيــة مقيـم بمنطقــة بـاب الزيتــون شـرق المدينــة.
وبعـد ورود معلومــات لمركــز شرطــة بــاب الزيتــون بمديريــة أمــن طبــرق مفــاده أنـه هنالـك شخــص مجهــول الهويــة يقــوم بسحـر والشعـوذة بإحـدى الغـرف المستأجـرة بمنطقــة بـاب الزيتــون.
عليـه بعـد تكثيـف الجهـود والرصـد والتحـري والتأكـد مـن صحـة المعلومــات(مركـز شرطـة بـاب الزيتــون) بتعـاون مـع (قســم البحــث الجنائــي) يلقـي القبـض علـى المدعــو (هـ.صـ.عـ) البالــغ مــن العمــر(34) عـام (سودانـي) الجنسيــة يمتهـن السحـر والشعـوذة علـى مستـوى الدولـة فـي كافـة ربـوع الوطـن ،حيــث بالاستــدلال مــع اعتــرف بأنــه يقــوم (بسحـر والشعـوذة) وأفعـال (الطلاسـم) وأن هنالـك العديــد مــن الأشخـاص (نسـاء ورجـال) يتـرددون عليـه ليقـوم بسحـر وأعمـال شعـوذة لأشخـاص اخـرى ووجـد بحوزتـه كتـب تستعمـل للسحـر والشعـوذة وتحضيريـة.
واعتـرف بمـا نســب اليــه وتــم أيداعــه بالحجــز لإستكمــال الإجــراءات القانونيــة الأزمــة وإبـلاغ أهـل الاختصـاص تمهيــدا لاحالتــه الــى النيابــة العامــة للاِختصــاص والتصــرف
(ملاحظـة تـم إخفـاء الطلاسـم فـي الصـور حفاظـآ علــى المتابعيـن لأنهـا تحتـوي علـى كتابـات تحضيريـة)
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