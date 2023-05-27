وزير داخلية الحكومة الليبية: أحداث الزاوية تهدف إلى إشعال فتيل الحرب

اعتبر وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة أن أحداث مدينة الزاوية الأخيرة تصرفات غير مسؤولة من أشخاص تهدف إلى إشعال فتيل الحرب والفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف أبوزريبة في بيان له أن أحداث الزاوية كانت صادمة ومؤلمة بالنسبة للجميع، مؤكدا ً أن مصلحة الوطن والمواطنين أعلى من أي مصالح فردية أو جماعية.

وتابع أبوزريبة: “لن ننجر وراء الفتن والانقسامات التي تستهدف وحدتنا وتماسكنا، وهدفنا جميعاً العمل بروح الوطنية والمسؤولية وتحقيق الاستقرار والأمن والسلام لمدينتنا ولبلادنا”.

وكان أبوزريبة أعرب في بيان له عن أسفه للقصف العشوائي الذي تعرضت له إدارة خفر السواحل في المنطقة الغربية بميناء الماية ومنطقة أبوصرة والسيدة زينب جنوب مدينة ‫الزاوية من قبل الطيران المسير.

وأوضح أبوزريبة أن القصف أسفر عن إصابة عدد من أفراد وزارة الداخلية مؤكدا عزم وزارة الداخلية على القيام بكل ما يلزم وعدم التهاون فيما حدث، وبين أنه سيتم فتح تحقيق ومعاقبة كافة المسؤولين عن هذه الحادثة.