الجواشي: مسألة الأرقام الوطنية المزورة تهديد حقيقي للانتخابات الليبية المنتظرة

ليبيا – أكد الناشط السياسي الليبي فتحي الجواشي أن مسألة الأرقام الوطنية المزورة سواء كانت قديمة فعلا أم جديدة هي تهديد حقيقي للانتخابات الليبية المنتظرة.

الجواشي وفي تصريح خاص لموقع ” العين الإخبارية” أوضح أن تزوير الهوية الليبية ليس بجديد في البلاد، حيث إن ذلك كان يحدث حتى فترة حكم معمر القذافي ما قبل عام 2011.

وتابع الجواشي حديثه:” أن التزوير آنذاك كان يحدث بأعداد قليلة جدا وكان دافعه شيئان، الأول من موظفين ليبيين عاملين في المؤسسات المانحة للهويات الليبية طامعين في رشاوى وقيم مالية يدفعها طالب التزوير”.

أما الدافع الثاني لتلك العملية قديما، بحسب الجواشي “فكان مواطنون لدول أفريقية موجودين في ليبيا يريدون الحصول على المزايا التي تقدمها الدولة الليبية لرعاياها مثل التعليم المجاني والصحة المجانية وغيرها من المزايا المالية التي تصرفها الحكومة كإعانات الأطفال وغيرها”.

وقال الجواشي: “أما اليوم فتزوير الأرقام الوطنية بهذه الأعداد الكبيرة هو لهدف واحد فقط؛ وهو سياسي بحت”.

ودعا الجواشي السلطات الليبية للتحقق والبحث عن حل لهذه الأزمة قبل موعد الانتخابات، مضيفا أن “الحمل يقع على المفوضية الليبية العليا للانتخابات التي يجب عليها اتباع إجراءات استثنائية للتحقق من هويات الناخبين”.