مؤتمر العمل العربي يختتم أعماله بالقاهرة بمشاركة ليبية

اختتمت أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته 49 والمنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، علي العابد الرضا، والوفد المرافق له.

وشهدت جلسة الختام حضور وزراء العمل العرب، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية بالدول العربية.

وتوصل المؤتمر لجملة من التوصيات التي وردت خلال أعمال اللجان الفنية، والتي شارك فيها فريق الوزارة، وكانت أبرزها (سياسات التعليم والتدريب والتقني في ظل التطورات التكنولوجية السريعة)، والتوصيات المعنية (بالحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل).

كما شهد المؤتمر إجراء انتخابات لعدد من العضويات بالمنظمة، إذ تحصلت ليبيا على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل العربية لمدة عامين من 2023 إلى 2025، كما تحصلت ليبيا على عضو مندوب في لجنة الرقابة المالية بالمنظمة.