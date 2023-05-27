نسبة المشاركة في انتخابات زوارة ودرج حتى الساعة الواحدة

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية نسبة المقترعين في زوارة ودرج حتى الساعة 1 صباحا.

وبين اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن نسبة المقترعين في درج بلغت 40.2% منهم 72% رجال و28% نساء.

وأشارت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية إلى أن نسبة المقترعين الكلية في زوارة بلغت 24.5% منهم 70% رجال و30% نساء.

وفتحت مراكز الاقتراع في زوارة ودرج أبوابها أمام الناخبين عند الساعة التاسعة صباحا وبدأت عملية الاقتراع والتصويت بالمدينتين.

ودعت اللجنة المركزية الناخبين إلى ضرورة اصطحاب إثبات هوياتهم الشخصية سواء بطاقة شخصية أو جواز سفر أو كتيب العائلة واستظهارها أمام محقق الهوية داخل محطة الاقتراع لتسهيل عملية الاقتراع.

وحثت اللجنة الناخبين على التحلي بالمسؤولية والتعاون مع موظفي مراكز الاقتراع لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وتحقيق مبدأ النزاهة في اختيار مجلسهم البلدي بعيدا عن الجهوية وتغليب المصلحة العامة.