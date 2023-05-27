“تجمع فزان” يؤكد على وحدة ليبيا وسيادتها وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد  

الوطن| رصد

أصدر تجمع من أجلك فزان بيانا، اليوم السبت، حول آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

وقال التجمع في البيان، “نتابع نحن تجمع من أجلك فزان باهتمام كبير تطورات الأحداث السياسية في البلاد ونجدد دعمنا الكامل لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

ويؤكد تجمع من أجلك فزان في البيان على مايلي:

أولا: المحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

ثانيا: العمل على إنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي والانفتاح على كافة القوى السياسية الوطنية في ليبيا.

ثالثا: فزان شريك أساسي ومؤسس للدولة الليبية شراكة غير منقوصة بواقع الثلث في كافة الأجسام السياسية التشريعية والتنفيذية.

رابعا: العمل من خلال كافة الطرق والوسائل المشروعة لانتزاع حقوق فزان السياسية والاقتصادية من أجل الوصول إلى التمثيل السياسي الحقيقي لفزان والتوزيع العادل للموارد والثروات بين الأقاليم التاريخية.

خامسا: أي مخرجات تنتج عن اجتماعات 6+6 تتجاهل حق فزان في التمثيل السياسي العادل والمتساوي بين الأقاليم التاريخية فيما يخص توزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيتم رفضها من كافة القوى السياسية في فزان.