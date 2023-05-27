مبروكة: لدينا العديد من المواقع التاريخية على قوائم “الإيسيسكو ” للتراث الإسلامي

بحثت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مبروكة توغي، مع الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سبل تطوير التعاون بين وزارة الثقافة والمنظمة في عدد من المجالات الثقافية.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة والمنظمة في مجال الثقافة وحفظ وتثمين التراث وبناء قدرات العاملين بالمجال.

أشادت مبروكة، بتعاون المنظمة مع ليبيا في تسجيل العديد من المواقع التاريخية والعناصر الثقافية الليبية على قوائم “الإيسيسكو ” للتراث في العالم الإسلامي.

ومن جانبه أكد المدير العام للمنظمة حرص المنظمة على تعزيز أواصر التعاون مع ليبيا في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة.

وتطرق الحديث إلى مقترحات للتعاون بين الجانبين في العديد من المجالات، وفي مقدمتها بناء قدرات العاملين بمجال التراث، ودعم الصناعات التقليدية والحرف الإبداعية، والبرامج المخصصة لفائدة الشباب، في إطار عام ” الإيسيسكو” للشباب بحسب بيان مبروكة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على تواصل التعاون المثمر للاتفاق على حزمة من البرامج والمشاريع تنفذها ” الإيسيسكو ” في ليبيا، بناء على أولوياتها واحتياجاتها في المجالات الثقافية خلال المرحلة المقبلة.