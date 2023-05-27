الغويل: مشروع الدولة في ليبيا فشل لتحكم العصابات والميليشيات بالبلاد

ليبيا – أكد الباحث الأمريكي حافظ الغويل، أن المنطقة الجغرافية التي تعرف بليبيا أصبحت منطقة تتحكم فيها عصابات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

الغويل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان (انتقام الجغرافيا والتاريخ)،قال:” المنطقة الجغرافية التي تعرف بليبيا أصبحت منطقة تتحكم فيها عصابات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.

وأضاف: مشروع الدولة في ليبيا فشل على مدى 70 عامًا والذي كان شكليًا بالأصل، فلم يبق إلا موارد النفط والغاز في أرض 90٪؜ منها صحراوية فاضية محاطة بحزام سكاني عند جيرانها يصل إلى 200 مليون إنسان”.

وأشار إلى أن ليبيا( الأرض القاحلة) تتنافس فيها العشرات من الميليشيات والعصابات بأحجام وقدرات مختلفة على هذه الموارد التي لن تبقى طويلا ،فمنها عصابات عائلية، وعصابات مسلحة وعصابات دينية أيدولوجية وعصابات تهريب مخدرات وبشر وسلاح وعصابات بيروقراطية” .

وتابع الغويل حديثه:” في بعض الأحيان تتجمع بعض هذه العصابات في تحالفات للوصول لأهداف وقتية قصيرة المدى ثم سرعان ما تنهار هذه التحالفات وتأتي أخرى في مكانها”.

ومضى الغويل قائلاً:”الواقع يقول إن ليبيا ليس لها أي مقومات دولة مستقلة موحدة، فجغرافيتها وتاريخها حتمت عليها أن لا تبني هوية موحدة أو موسسات مدنية أو حتى اقتصاد حقيقي لا يعتمد كليا على مورد واحد بل أصبحت مدة بقائه تتلاشى بسرعة عالميا،وبذلك سينزع آخر سبب لبقايا دولة حتى بشكل صوري”.

وأكمل :” ليبيا لن تبقى دولة على المدى الطويل و لا حتى بالزور، فهذه الدولة الصورية خلقت غصبا عن التاريخ والجغرافيا لأسباب مادية بترولية بحته على أيدي الدول الغربية”.

الغويل ختم :”لا انتخابات ولا أي شيء آخر سيبني دولة أو يبقى عليها حتى كشبه دولة، مثلما كانت وما زالت على مدى السبعين سنة الماضية”.